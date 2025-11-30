South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर (रविवार) को रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex) में खेला जा रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाज़ी का न्योता दिया. भारतीय टीम की ओर से आज मैदान में उतरे खिलाड़ी हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने अपना 52वां शतक जड़ा हैं. उन्होंने 102 गेंदों में अपना शतक जमाया हैं.

