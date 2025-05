Shubman Gill Heated Argument With Umpire: गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर आईपीएल 2025 में अंपायर्स से तीखी बहस को लेकर चर्चा में आ गए हैं. यह वाकया 2 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले के दौरान हुआ. मामला मैच के 14वें ओवर की चौथी गेंद का है, जब प्रसिध कृष्णा ने लेग स्टंप पर एक शानदार यॉर्कर फेंकी जो सीधे ओपनर अभिषेक शर्मा के पैड्स पर लगी. इसके बाद गुजरात टाइटंस ने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया. हालांकि, रिव्यू के बाद भी जब अंपायर का फैसला अभिषेक शर्मा के पक्ष में ही रहा, तो शुभमन गिल काफी नाराज़ नजर आए. उन्होंने अंपायरों से गुस्से में बातचीत की, जबकि दोनों ऑन-फील्ड अंपायर उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करते रहे. गिल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिखे और वहीं खड़े अभिषेक शर्मा ने उन्हें शांत रहने को कहा. ऐसा प्रतीत हुआ कि गिल गेंद ट्रैकिंग सिस्टम में किसी तकनीकी खामी से नाराज थे, जिसके चलते फैसला उनके पक्ष में नहीं गया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां फैंस इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

शुभमन गिल की अंपायर से हुई तीखी नोकझोंक, देखें वायरल वीडियो

Chaos at the centre! 😳#ShubmanGill and #AbhishekSharma in discussion with the umpires!

A review going #SRH’s way has sparked some serious drama! 🧐

