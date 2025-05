RCB Fans Sell Jail Jerseys: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच 3 मई को खेले गए साउदर्न डर्बी मुकाबले से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला. बेंगलुरु के कुछ फैंस ‘जेल जर्सी’ बेचते हुए नजर आए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यह जर्सी सफेद और काले रंग की थी, जिस पर "2016-17" लिखा हुआ था. गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स 2016 और 2017 में आईपीएल से सस्पेंड रही थी, जो स्पॉट फिक्सिंग विवाद की वजह से था. अगर मैच की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को रोमांचक मुकाबले में दो रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही राजत पाटीदार की अगुवाई वाली आरसीबी टीम 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है और प्लेऑफ में अपनी जगह भी पक्की कर ली है. दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच में टूटे ये सारे रिकार्ड्स, इन दिग्गजों के नाम दर्ज हुआ खास काकारनामा

RCB fans at Chinnaswamy cheering on CSK fans in throwback 2016/17 jerseys… this isn’t just cricket, it’s pure nostalgia.

Rivalry with respect—only in the IPL!🦁👑 pic.twitter.com/68lEcdkMVT

— Shilpa Sahu (@shilpasahu432) May 3, 2025