Rohit Sharma Video: पिछले कुछ समय से भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने फिटनेस को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. रोहित शर्मा के फिटनेस पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन अब कप्तान साहब ने अपनी फिटनेस साबित कर आलोचकों की बोलती बंद कर दी है. पिछले दिनों रोहित शर्मा बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंच गए थे. अब रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने यो-यो और ब्रोंको टेस्ट पास कर लिया है. वहीं रोहित मुंबई लौट आए हैं. इस बीच रोहित शर्मा का वीडियो काफी वायरल हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रोहित शर्मा ने 30 दिनों में लगभग 20 किलों वजन कम किया हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखकर फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं.

रोहित शर्मा ने यो-यो और ब्रोंको टेस्ट किया पास:

Rohit Sharma working mode on 🏏 #RohithSharma pic.twitter.com/633IQr0ru0 — Praveen Kumar Tiwari (@mrpraveen_17) September 1, 2025

