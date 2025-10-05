Shubman Gill Replaces Rohit Sharma As India’s ODI Cricket Captain: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) के लिए बतौर कप्तान कई बड़े टूर्नामेंट जीतने वाले रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अब कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे. शनिवार यानी 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Australia National Cricket Team) के खिलाफ चुनी गई वनडे टीम का कप्तान चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का नया कप्तान बनाया गया. इसी के साथ रोहित शर्मा के कप्तानी का दौर खत्म हो गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित शर्मा को खास संदेश देकर बधाई दी. इससे यह भी साफ कर दिया कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा दोबारा बतौर कप्तान नजर नहीं आएंगे. इस बीच रोहित शर्मा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा हैं. इस इंटरव्यू में रोहित शर्मा से पूछा गया कि 2027 का वर्ल्ड कप जहन में हैं, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप काफी करीब आकर नहीं मिला था. इसपर रोहित शर्मा ने कहा कि जहन में बिल्कुल हैं, अच्छा रहेगा अगर ऐसा हुआ तो! बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो में रोहित शर्मा के चेहरे पर 2023 का वर्ल्ड कप ना जीत पाने का मलाल साफ़ नजर आ रहा हैं.

रोहित शर्मा - एक यादगार कप्तान

