Rohit Sharma And Virat Kohli Together: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली भले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया हैं. लेकिन फैंस उनकी याद हमेशा दिला ही देते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा मैदान में नजर आया. कैमरामैन ने दो छोटे बच्चों का वीडियो अपने कैमरे में कैद की, जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा के नाम की जर्सी पहले नजर आए. दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे.

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जर्सी पहने कैमरे में कैद दो नन्हें फैंस:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)