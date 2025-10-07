Rinku Singh Meets Shadab Jakati: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘10 रुपये वाला बिस्किट…’ मीम जबरदस्त वायरल हो चुका है, जिसे शादाब जकाती ने बनाया था. इस मीम ने जकाती को रातोंरात सनसनी बना दिया, और दुनिया भर के कई सेलिब्रिटीज़ ने इसे रीक्रिएट करना शुरू कर दिया. इन्हीं में टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह का नाम भी शामिल है. रिंकू सिंह ने अर्शदीप सिंह और सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर इस वायरल ‘10 रुपये वाला बिस्किट…’ मीम को रीक्रिएट किया था. हाल ही में रिंकू सिंह ने इसके मूल क्रिएटर शादाब जकाती से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर वही सीन फिर से निभाया. आमतौर पर आत्मविश्वासी दिखने वाले शादाब जकाती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (@shadabjakati) पर बताया कि रिंकू सिंह के साथ मीम दोबारा करने के दौरान वह थोड़े नर्वस हो गए थे. फैंस नीचे देख सकते हैं कि कैसे रिंकू सिंह ने शादाब जकाती के साथ मिलकर ‘10 रुपये वाला बिस्किट…’ मीम को फिर से जीवंत किया.

रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया स्टार शादाब जकाती से की मुलाकात

View this post on Instagram A post shared by Shadab Hasan (@shadabjakati1)

