आर साई किशोर गुजरात टाइटंस के लिए अब तक सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में एक है. किशोर अब तीन मैचों में 6 विकेट चटकाए हैं. साईं किशोर गुजरात के लिए इस सीजन में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी गेंदबाज है. इस बीच मैच से पहले साईं किशोर ने जमकर प्रैक्टिस की. जिसका वीडियो गुजरात टाइटंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है. ऐसे में आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) आईपीएल 2025 के 19वें मैच में इनके ऊपर सभी की नजरें होंगी. नीचे आप वीडियो देख सकतें हैं.

Calm before SaiKi gets to his kaam! 🪄 pic.twitter.com/WURrc1yjDG

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) April 6, 2025