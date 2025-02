Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025 Toss Update: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मैच ग्रुप ए का पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 19 फरवरी को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. नीचे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आप देख सकतें हैं. न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर कर रहे हैं. जबकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की अगुवाई कर रहे हैं.

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): डेवोन कॉनवे, विल यंग, ​​केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (सी), नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, विलियम ओ'रूर्के

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): फखर जमान, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर/कप्तान), सलमान आगा, तैय्यब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 19, 2025