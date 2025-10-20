Nitish Kumar Reddy Throws Ball At Matt Renshaw: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने अपने वनडे डेब्यू मैच के दौरान आक्रामक रिएक्शन दिखाया. पर्थ स्टेडियम में 19 अक्टूबर( रविवार) को खेले गए भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले वनडे (IND vs AUS 1st ODI 2025) में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट रेनशॉ की ओर नितीश ने गेंद फेंक दी. यह घटना ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज़ी के दौरान 20वें ओवर की पहली गेंद पर हुई. नितीश कुमार रेड्डी ने गेंद फेंकी, जिस पर मैट रेनशॉ क्रीज़ से आगे आए और सीधा शॉट खेलते हुए गेंद वापस बॉलर की ओर भेज बैठे. नितीश ने गेंद को तुरंत रोका और फौरन रेनशॉ की तरफ फेंक दिया, जो सीधे जाकर बल्लेबाज को लगी. गेंद लगते ही नितीश ने तुरंत रेनशॉ से माफी मांग ली. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को सात विकेट से (डीएलएस पद्धति से) हराकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली.

नितीश कुमार रेड्डी ने मैट रेनशॉ पर फेंकी गेंद

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)