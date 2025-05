MI vs GT TATA IPL 2025: मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस आईपीएल 2025 मैच के दौरान बल्लेबाजी करते समय हेलमेट पर गेंद लगी. यह पारी का आखिरी ओवर था जब बॉश ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर दो ठोस शॉट लगाए. तीसरी गेंद तेज गति से बैक ऑफ लेंथ थी और बॉश के सिर पर लगी. हालाँकि तब तक वह ठीक दिख रहे थे. लेकिन बाद में उन्हें अश्विनी कुमार के लिए मैदान से बाहर कर दिया गया.

Ashwani Kumar in as the concussion sub for Corbin Bosch!#MIvGT #MIvsGT #IPL2025 pic.twitter.com/HuuvGvJU2X

— SBM Cricket (@Sbettingmarkets) May 6, 2025