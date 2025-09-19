India National Cricket Team vs Oman National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला 19 सितंबर (शुक्रवार) को अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख ज़ायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक दो मैचों में 7 विकेट झटके हैं. इसी बीच भारत बनाम ओमान मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक मज़ेदार जवाब सुर्खियों में रहा हैं. दरअसल, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि कौन सी गेंद फेंकते समय उन्हें लगता है कि उनका प्रदर्शन बेहतरीन है? इस पर कुलदीप यादव मुस्कुराते हुए बोले – "ये मैं क्यों बताऊंगा भाई आपको?" उनकी यह प्रतिक्रिया सुनकर वहां मौजूद सभी पत्रकार ठहाका मारकर हंस पड़े और माहौल हल्का-फुल्का हो गया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर उड़ी हंसी, देखें वीडियो

