India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. पहले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 471 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत को आखिरकार बड़ी सफलता मिल ही गई और वो भी जसप्रीत बुमराह के दम पर. अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ ने खतरनाक रूप में दिख रहे बेन डकेट को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया. यह गेंद ऑफ स्टंप के करीब फुल लेंथ पर थी, जिस पर डकेट ने जोरदार ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद सीधा मिडल स्टंप में जा लगी. डकेट ने 94 गेंदों में 62 रन बनाए थे और भारत को यह विकेट काफी अहम समय पर मिला. खबर लिखें जाने तक इंग्लैंड का स्कोर 143-2 (36 ओवर) था.

जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को दिलाई दूसरी सफलता

— BCCI (@BCCI) June 21, 2025