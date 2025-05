Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team 1st ODI 2025 Toss Update And Live Scorecard: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का बीच पहला वनडे बुधवार 21 मई को डबलिन के क्लोंटार्फ क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. शाई होप के हाथों में वेस्टइंडीज की कमान है. आयरलैंड की कप्तानी पॉल स्टर्लिंग कर रहे हैं.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेट कीपर/कप्तान), आमिर जंगू, रोस्टन चेस, जस्टिन ग्रीव्स, मैथ्यू फोर्ड, अल्जारी जोसेफ, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ

आयरलैंड (प्लेइंग इलेवन): पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), एंड्रयू बालबर्नी, कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर (विकेट कीपर), जॉर्ज डॉकरेल, एंडी मैकब्राइन, थॉमस मेयस, बैरी मैकार्थी, जोशुआ लिटिल, लियाम मैकार्थी

यहां पर आप एक क्लिक पर आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

TOSS NEWS: 🪙

Skipper Shai Hope called right at the toss and has elected to bowl first in the opener. #IREvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/L9tFkDlToj

— Windies Cricket (@windiescricket) May 21, 2025