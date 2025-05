राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच में दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स और विप्रज निगम के रन आउट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की मालिक काव्या मारन की मजेदार प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. विकेट गिरने की घटना डीसी की पारी के 13वें ओवर में हुई जब विप्रज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच गलतफहमी के कारण निगम को दो रन लेने के प्रयास में विकेट गंवाना पड़ा. निगम के आउट होने के बाद एक कैमरे ने तुरंत सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक मारन की भावपूर्ण प्रतिक्रिया को कैद कर लिया, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.

