India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज(ODI Series) का दूसरा मुकाबला 09 फरवरी(शनिवार) से कटक(Cuttack) के बाराबती स्टेडियम(Barabati Stadium) में खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच दूसरे वनडे से पहले कटक पहुंची भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम ने तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे चार विकेट से जीता कर 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. रवींद्र जडेजा और डेब्यूटेंट हर्षल पटेल के तीन-तीन विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की टीम 248 रन पर ढेर हो गई. 249 रनों का पीछा करते हुए उप-कप्तान शुभमन गिल ने 96 गेंदों पर 87 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और मेजबान टीम ने चार विकेट से जीत हासिल की.

कटक पहुंची भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम

VIDEO | Odisha: India cricket team arrives at Mayfair Hotel in Bhubaneshwar. India will play the second ODI against England at Barabati Stadium in Cuttack on February 9.#INDvsENG #IndiaVsEngland

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/FAA71FBmce

— Press Trust of India (@PTI_News) February 7, 2025