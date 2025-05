Rohit Sharma, Virat Kohli Central Contracts: टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) के केंद्रीय अनुबंध सूची में A+ ग्रेड में बने रहेंगे. यह सूची अप्रैल में 2024-25 सीज़न के लिए नवीनीकृत की गई थी. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने एएनआई से बातचीत में पुष्टि की कि कोहली और शर्मा, दोनों T20I और टेस्ट जैसे दो प्रारूपों को अलविदा कहने के बावजूद A+ ग्रेड की सभी सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे. कोहली और शर्मा के अलावा, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के अन्य दो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं जो A+ ग्रेड केंद्रीय अनुबंध में शामिल हैं,

Virat Kohli and Rohit Sharma's grade A+ contract will continue even after both announced retirement from T- 20 and Test Matches. They are still part of Indian cricket, they will get all facilities of Grade A+: Secretary BCCI, Devajit Saikia to ANI

