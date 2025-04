आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स की दो हार के बाद रवींद्र जडेजा ने प्रशंसकों के लिए एक उम्मीद भरा संदेश भेजा. पांच बार की चैंपियन ने आईपीएल 2025 की शुरुआत मुंबई इंडियंस पर जीत के साथ की. लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स से हार ने उन्हें आईपीएल 2025 में शुरुआती दौर में पीछे कर दिया. इंस्टाग्राम पर रवींद्र जडेजा ने एक स्टोरी शेयर की, जिसमें आरआर बनाम सीएसके आईपीएल 2025 मैच के दौरान गुवाहाटी में एमएस धोनी के साथ बल्लेबाजी करते हुए उनकी एक तस्वीर थी. तस्वीर के नीचे रवींद्र जडेजा ने 'फिंगर्स क्रॉस्ड' इमोजी के साथ लिखा, "चीजें बदल जाएंगी." चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से घरेलू मैदान पर होगा.

We're one Jadeja sly post away from winning another Trophy. pic.twitter.com/Vf4wCzbxda

— Heisenberg ☢ (@internetumpire) March 31, 2025