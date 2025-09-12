नेहा भसीन (Neha Bhasin) के हिट गाने "जुत्ती मेरी जांदीए" पर बना "ठुमक ठुमक" ट्रेंड थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोशल मीडिया पर इस गाने पर रील्स की बाढ़ आ गई है. लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने सबका दिल चुरा लिया और खास बात ये है कि इस पर खुद नेहा भसीन भी कमेंट करने से अपने आपको रोक नहीं पायीं. वीडियो में सिक्किम की एक टीचर अपने छात्रों के साथ इस ट्रेंड को ट्राय करते हुए दिखाई दे रही हैं. शुरुआत में वह अकेली डांस करती हुई फ्रेम से बाहर जाती हैं, और फिर एक-एक करके बच्चे ठुमकते हुए एंट्री करते हैं. बच्चों की बेहतरीन सिंक्रोनाइज़ेशन, मासूम मुस्कानें और एनर्जी ने इस वीडियो को बेहद खास बना दिया है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब और भी लोग इस मज़ेदार डांस में शामिल हो जाते हैं, तो पूरा माहौल उत्साह और उमंग से भर जाता है. इस प्यारे वीडियो पर गायिका नेहा भसीन ने भी प्रतिक्रिया दी है, और इंस्टाग्राम पर 'awww' लिखकर अपना प्यार ज़ाहिर किया. यह भी पढ़ें: Delhi: महिला ने कर दी हेवी ड्राइविंग, नींबू को पहिए से कुचलने की कोशिश में शोरूम के कांच तोड़कर गाड़ी सीधे पहले फ्लोर से नीचे गिरी, दिल्ली का VIDEO आया सामने
टीचर ने बच्चों के साथ 'ठुमक-ठुमक गाने पर किया डांस
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)