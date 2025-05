श्योपुर (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक व्यक्ति को मादा चीता ज्वाला और उसके शावकों के साथ सेल्फी लेते और वीडियो बनाते हुए देखा गया. यह मामला सोमवार को तब प्रकाश में आया जब सेल्फी और वीडियो सोशल मीडिया (फेसबुक) पर वायरल हो गए. जानकारी के अनुसार, यह वीडियो श्योपुर जिले के विजयपुर के गढ़ी गांव में रिकॉर्ड किया गया. खेत के बीच में खड़े व्यक्ति ने बिना किसी डर के जंगली जानवर के पास जाकर उसका वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया. इस घटना ने सोशल मीडिया और वन्यजीव अधिकारियों के बीच व्यापक चिंता पैदा कर दी. यह भी पढ़ें: Viral Video: फूस की दीवार तोड़कर बाड़े घुस आया विशालकाय अजगर, रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में शख्स चीते के बहुत करीब दिखाई दे रहा है, जिससे उसकी जान और जानवर दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है. स्थानीय निवासियों ने पुष्टि की है कि इस क्षेत्र में पहले भी चीते देखे गए थे, लेकिन उनके साथ वास्तविक संपर्क में इंसान का आना बेहद असामान्य और खतरनाक है. वन रख-रखाव विभाग के अधिकारियों ने बार-बार पार्टिकल्स को वाइल्ड कॉन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है. वे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तत्काल सूचना देने का आग्रह करते हैं.

