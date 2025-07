हैदराबाद में एक युवा जोड़ा आरामघर फ्लाईओवर पर जोखिम भरा स्टंट करते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हो गई हैं. वायरल हो रहे एक वीडियो में, लड़की एक चलती हुई बाइक के फ्यूल टैंक पर बैठी दिखाई दे रही है और गाड़ी चलाते समय सवार को कसकर गले लगाए हुए है. कथित तौर पर एक साथी यात्री द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में लड़की फिल्मी अंदाज़ में रोमांटिक पोज़ में लड़के के चारों ओर अपनी बाहें और पैर लपेटे हुए दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है कि दोनों ट्रैफ़िक नियमों और जन सुरक्षा की अनदेखी करते हुए सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रहे थे. यह भी पढ़ें: Viral Video: तेज रफ्तार बाइक पर कपल का रोमांस, खतरे में डाली जान, फिरोजाबाद के नेशनल हाईवे का वीडियो आया सामने

#Hyderabad - #RoadSafety

A young Couple was seen doing Filmy Style Romance and #Stunt by making his girlfriend sit on the bike tank and Hugging him on moving bike on the #Aramghar flyover for a #reel

The Indecent Behavior of the Couple, goes viral.

The #reckless act not only… pic.twitter.com/VGIIB5BvwA

— Surya Reddy (@jsuryareddy) July 14, 2025