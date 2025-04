Mechanized Infantry Regiment Raising Day 2025: मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट (Mechanised Infantry Regimental Centre) यानी एमआईआरसी (MIRC) आज (2 अप्रैल 2025) अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है. मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट को अब मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री सेंटर एंड स्कूल (Mechanised Infantry Centre and School) (MIC&S) के रूप में पुन: नामित किया गया है. इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1979 को हुई थी और 17 सितंबर 2021 को इसे MIC&S के रूप में पुनः नामित किया गया. मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के 46वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है- मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट के 46वें स्थापना दिवस का आज जश्न मनाया जा रहा है. 'वीरता और विश्वास' को प्रदर्शित करने वाले- हमारे बहादुरों की वीरता और आस्था का सम्मान, जो गतिशीलता के साथ मारक क्षमता का मिश्रण करते हैं. यह भी पढ़ें: Indian Army Day 2025 Wishes: भारतीय सेना दिवस पर ये WhatsApp Stickers और HD Wallpapers भेजकर दें बधाई

मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट का 46वां स्थापना दिवस

Celebrating 46th Raising Day of Mechanized Infantry Regiment! 'वीरता और विश्वास' - Honoring the valor & faith of our bravehearts who blend firepower with mobility. #IndianArmy #MechInf #RaisingDay pic.twitter.com/FnEEPT5uws

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) April 2, 2025