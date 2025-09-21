Maharashtra: महाराष्ट्र (Maharashtra) के सोलापुर (Solapur) में नदी में डूब रही महिला (Woman) की जान बाल-बाल बच गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया और महिला को एक नई जिंदगी मिल गई. बताया जा रहा है कि सोलापुर के सीना नदी के किनारे एक महिला कपड़े धो रही थी और उसी दौरान वो नदी के बहाव में फंस गई. महिला नदी के बहाव में बहने लगी, लेकिन तभी ग्राम सुरक्षा बल के बहादुर युवक उसकी जान बचाने के लिए मसीहा बनकर वहां पहुंच गए. अमोगसिद्ध पुजारी और औदुसिद्ध पुजारी नाम के युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आखिरकार महिला की जान बचा ली. इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें युवकों को पानी में बह रही महिला को बचाते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग इन बहादुर युवकों की सराहना कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नदी में तैरने गए दो भाई डूबे, पुलिस जाँच में जुटी

बहादुर युवकों ने महिला को डूबने से बचाया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)