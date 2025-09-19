Kolkata FF Result for September 19, 2025 Declared, See Winning Numbers and Result Chart of Lottery Games Like Satta Matka: पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय लॉटरी, कोलकाता फटाफट (Kolkata Fatafat) के नतीजे आज दिनभर घोषित किए जाएंगे. यह खेल स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. खिलाड़ी kolkataff.com और kolkatatt.in जैसी वेबसाइटों पर लाइव नतीजे और चार्ट देख सकते हैं. कोलकाता फटाफट लॉटरी सट्टा मटका शैली में खेली जाती है, जहां संख्याओं का चयन करके दांव लगाया जाता है. खिलाड़ियों की रुचि पूरे दिन बनाए रखने के लिए, आठ दांव होते हैं, जो सुबह 10 बजे से शुरू होकर रात 8:30 बजे तक चलते हैं. प्रत्येक दांव के नतीजे ऑनलाइन घोषित किए जाते हैं.

यह लॉटरी केवल कोलकाता तक ही सीमित है, और इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का शहर में मौजूद होना जरूरी है. ध्यान रखें कि यह खेल रोमांचक होने के साथ-साथ पैसे गंवाने का जोखिम भी रखता है. इसलिए, खिलाड़ियों को सावधानी बरतनी चाहिए.

ये भी पढें: Kanpur Shocker: रात-रात जगा, गुल्लक भी तोड़ दी; कानपुर में 3rd क्लास का बच्चा ऑनलाइन गेम में 90 हजार गंवा बैठा

कोलकाता फटाफट लॉटरी रिजल्ट

Kolkata FF Bazi No. 10:28 AM 11:58 AM 01:28 PM 02:58 PM 04:28 PM 05:58 PM 07:28 PM 08:28 PM Kolkata FF No. 127 Kolkata FF 0

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)