साइबर जालसाजों ने एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों के रूप में खुद को पेश करते हुए मुंबई में एक 64 वर्षीय महिला से "पाकिस्तानी जासूस" होने का झूठा आरोप लगाकर 22.4 लाख रुपये की उगाही की है. जालसाजों ने वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, और अभियोजन से बचने के लिए उसे 22.4 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया. घटना के बारे में पता चलने पर, दक्षिण साइबर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारी इस व्यापक फर्जी जासूसी घोटाले में शामिल जालसाजों का पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Cyber Crime: मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से मिलने के बाद शख्स को क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में ₹32 लाख का लगा चूना

Cyber fraudsters posed as ATS and J&K Police officials and falsely accused a 64-year-old Mumbai woman of spying for Pakistan. They threatened her with jail and a fine, extorting ₹22.4 lakh. The South Cyber Police has registered a case and launched an investigation: Mumbai Police pic.twitter.com/iDCrfNVLgJ

— IANS (@ians_india) June 18, 2025