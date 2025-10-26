Lucknow Heart Attack CPR Video: लखनऊ के हजरतगंज इलाके (Hazratganj News) में एक पुलिस अधिकारी की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई ने एक युवक की जान बचा ली. शनिवार शाम तुलसी चौकी के पास एक युवक अचानक सड़क पर गिर पड़ा. बताया जा रहा है कि चलते समय उसे दिल का दौरा पड़ा था. घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और चौकी इंचार्ज अंकित तुरंत पहुंचे और बिना देर किए युवक को CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) देना शुरू कर दिया. कुछ ही मिनटों में युवक की सांसें फिर से चलने लगीं. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

इस घटना का वीडियो Social Media पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस अधिकारी की सतर्कता की तारीफ कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि अगर समय पर CPR न दिया जाता, तो युवक की जान नहीं बचती.

राह चलते युवक को आया हार्टअटैक , लखनऊ पुलिस ने बचाई जान

नहीं-नहीं... आ रहा है, आ रहा है, पुलिस देती रही CPR, बच गया युवक लखनऊ में राह चलते युवक को हार्ट अटैक आ गया. तभी वहां फरिश्ता बनकर पुलिस पहुंच गई. दर्द से तड़पते युवक को पुलिस ने CPR देना शुरू किया. इस दौरान कुछ को लगा कि युवक की मौत हो चुकी है लेकिन पुलिस CPR देती रही और युवक… pic.twitter.com/H91o4MGWnN — NBT Hindi News (@NavbharatTimes) October 26, 2025

