Tips Films collaborates with Ashwiny Iyer Tiwari and Nitesh Tiwari: बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ी साझेदारी की घोषणा हुई है. टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने निर्देशक जोड़ी अश्विनी अय्यर तिवारी और नितेश तिवारी की कंपनी अर्थस्काई पिक्चर्स के साथ सहयोग किया है. इस साझेदारी के तहत बड़े पर्दे के लिए दमदार और मनोरंजक कहानियां दर्शकों के सामने लाई जाएंगी. टिप्स फिल्म्स, जो अब तक कई हिट फिल्मों और म्यूजिक प्रोडक्शंस का हिस्सा रह चुका है, अब इस नई साझेदारी के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में और भी प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स पर काम करने जा रहा ह. अश्विनी अय्यर तिवारी और नितेश तिवारी अपनी कहानी कहने की अनूठी शैली के लिए मशहूर हैं और इस सहयोग से बेहतरीन कंटेंट की उम्मीद की जा रही है.

इस घोषणा के बाद फैंस बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह साझेदारी भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी. हालांकि, अभी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही इसकी ऑफिशियल डिटेल्स शेयर की जाएंगी.

NEW COLLABORATION: TIPS PARTNERS WITH ASHWINY IYER TIWARI - NITESH TIWARI FOR BIG SCREEN PROJECTS... #TipsFilmsLtd has announced its exciting partnership with #AshwinyIyerTiwari and #NiteshTiwari [of #EarthSkyPictures].

The collaboration aims to bring impactful stories to the… pic.twitter.com/7gw6IVZgSU

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 17, 2025