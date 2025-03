Ananya Panday Hot Pics: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी वेकेशन तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बिकनी पहने समंदर किनारे दिलकश पोज देती नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों में अनन्या का स्टाइल और उनकी बोल्डनेस फैंस को खूब पसंद आ रही है. अनन्या इन दिनों सेशेल्स में वेकेशन मना रही हैं, जहां से वह लगातार अपने हॉट और स्टनिंग लुक्स की झलकियां साझा कर रही हैं. इस बार उन्होंने समुद्र तट पर बिकनी पहनकर पोज देते हुए तस्वीरें शेयर की हैं, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उनके इस ग्लैमरस अवतार को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में हार्ट और फायर इमोजी की बौछार कर रहे हैं. Ananya Panday ने Shah Rukh Khan के साथ शेयर की तस्वीर, सोशल मीडिया पर हुई वायरल (View Pics)

अनन्या ने कैप्शन में मस्तीभरे अंदाज में लिखा, "She sells sea shells on the sea shore in Seychelles. उनकी यह पोस्ट वायरल हो रही है और अब तक लाखों लाइक्स मिल चुके हैं.

देखें अनन्या पांडे का बिकिनी अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

