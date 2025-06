Why Is #BoycottAmazon Trending? किताब के कवर पेज पर काली मां की फंदे से लटकी हुई तस्वीर दिखने के बाद भड़के हिन्दू, 'बॉयकॉट अमेज़न' हो रहा है ट्रेंड

नई दिल्ली, 11 जून: एक्स पर आक्रोश फैल गया है, और पूरे भारत में "बॉयकॉट अमेज़न" ट्रेंड कर रहा है. एक्स पर कई यूजर्स आगे आए हैं, और प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी कुछ कथित सामग्री को अस्वीकार करते हुए दावा किया है कि यह उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है. इस ट्रेंड ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स कंपनी पर बार-बार असंवेदनशीलता का आरोप लगा रहे हैं. ऑनलाइन विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक लोग ई-कॉमर्स दिग्गज से जवाब की मांग करते हुए इस आह्वान में शामिल हो रहे हैं. एक्स पर प्रसारित कई पोस्ट के अनुसार, अमेज़न पर यूजर्स द्वारा "हिंदू विरोधी प्रचार" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा रहा है. यूजर्स के एक वर्ग ने कथित तौर पर मांग की है कि कंपनी को हिंदू देवी-देवताओं के प्रति लगातार अनादर के लिए सजा मिलनी चाहिए. ऐसी ही एक पोस्ट में कहा गया है, "हम अपने देवी-देवताओं का कोई भी अनादर बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमेज़न नियमित रूप से ऐसा कर रहा है." यह भी पढ़ें: #BoycottAmazon ट्विटर पर हो रहा है ट्रेंड, हिंदू देवताओं की तस्वीरों का किया गलत इस्तेमाल

इससे पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था जहां अमेजन अपनी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान बुद्ध समेत अन्य देवताओं की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर पैरदान की बिक्री की कर रहा था. हिन्दू देवताओं के स्टिकर्स गलत कामों के लिए बेच रहा था. इस दौरान भी BoycottAmazon ट्रेंड कर रहा था. यह पहली बार नहीं है इससे पहले भी अमेजन कई बार ऐसी गलतियां कर चुका है.

#BoycottAmazon ..

Read more at:

https://www.latestly.com/social-viral/why-is-boycottamazon-trending-boycott-amazon-trends-as-netizens-express-anger-over-online-sale-of-book-kali-ma-with-cover-page-showing-hindu-goddess-kali-hanging-6919555.html

एक्स यूजर का कहना है कि 'अमेज़ॅन को एंटी-हिन्दू को बढ़ावा देने के लिए दंडित किया जाना चाहिए.

Put some strict restriction on Amazon! #BoycottAmazon

Amazon should be punished for promoting Anti-Hindu propaganda by Government @mygovindia @PiyushGoyal

अमेज़न का बहिष्कार करें’..

we will not tolerate any disrespect of our Gods & Goddesses, Amazon is regularly doing it.

एक्स यूजर का कहना है कि 'अमेज़ॅन इंडिया को लगता है कि किताब को बेचना ठीक है.

🛑 #BoycottAmazon🛑

| 7th June – 7th July

NO ORDERS. NO EXCUSES.@amazonIN thinks it’s okay to sell a book that shows Maa Kali HANGED?

Are you out of your mind? 🤬

This isn’t freedom of expression — it’s blatant Hinduphobia.

You mock our Goddess, and expect our money?

Shut… pic.twitter.com/DXbSSLNosA

— WOW_THAT'S AMAZING (@WOWTHATSAMAZIN5) June 11, 2025