Viral Video: न्यू मेक्सिको के रुइदोसो डाउन्स रेसट्रैक पर दूसरे घोड़ों को बचाने के लिए घुड़सवार ने खतरे में डाली जान, देखें खतरनाक बाढ़ का वीडियो

रुइदोसो डाउन्स के रेसट्रैक में फंसे अन्य घोड़ों को बचाने के लिए एक व्यक्ति खतरनाक बाढ़ के पानी में घोड़े की सवारी करता हुआ देखा गया. 8 जुलाई की शाम को न्यू मैक्सिको के रुइदोसो में भयंकर बाढ़ दर्ज की गई. अचानक आई बाढ़ के कारण कई घुड़सवारों और घोड़ों को अपनी जगह बदलनी पड़ी, कथित तौर पर रेसट्रैक बाढ़ के कारण बह गए थे. वायरल वीडियो में एक घुड़सवार को रेसट्रैक के दूसरी ओर फंसे अन्य घोड़ों को बचाने के लिए अचानक आई बाढ़ को पार करते हुए देखा जा सकता है. इस क्षेत्र के सोशल मीडिया वीडियो में बाढ़ के पानी में कई आवारा घोड़े दिखाई दे रहे थे, और बाद के वीडियो में घोड़ों को पानी के घटते स्तर से होते हुए ऊंची जगहों पर ले जाते हुए दिखाया गया. रिपोर्टों से पता चलता है कि रुइदोसो शहर में कम से कम तीन लोगों की बाढ़ के कारण मौत हो गई. यह भी पढ़ें: London Plane Crash: लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर बिजनेस जेट क्रैश, टेकऑफ के बाद बना आग का गोला; भयावह VIDEO आया सामने

बाढ़ के वायरल वीडियो में, एक बहादुर घुड़सवार खतरनाक बाढ़ में अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है. उसने दूसरी तरफ अस्तबल में फंसे दूसरे घोड़ों को बचाने के लिए रेस ट्रैक पर बाढ़ के पानी की नदी को पार किया. इस वीडियो को @newstodayyt1 ने X पर फिर से शेयर किया, वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "स्थानीय लोगों ने खतरनाक बाढ़ के पानी में एक आदमी द्वारा दूसरे घोड़ों को बचाने के लिए घोड़े पर सवार होने का अद्भुत दृश्य कैद किया. यह न्यू मैक्सिको के एक क्वार्टर हॉर्स रेस ट्रैक पर हुआ. नदी रेस के मैदान से होकर बह रही थी. अस्तबल में मौजूद घोड़े उन मालिकों के थे जो उन्हें ट्रैक पर दौड़ाते थे."

This was at a quarter horse race track in New Mexico. The river was flowing through the race grounds. The horses in the stables belonged to owners who raced them at the track. pic.twitter.com/VgU8KcaCSC

Locals capture insane footage of man riding a horse in dangerous flood waters to free other horses.

CATASTROPHIC FLOODING WITH AN ENTIRE HOME going down the Ruidoso River in New Mexico…

Water went up 20 feet in only 30 minutes…pic.twitter.com/fVxWGJf2bw

— Max Velocity (@MaxVelocityWX) July 8, 2025