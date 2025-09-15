Viral Video: 'तेरे पैसों का नहीं फूंक रही...': चलती ट्रेन में लड़की ने पी सिगरेट, पैसेंजर द्वारा वीडियो बनाने पर दी धमकी

Cigarette Video in Train (Photo- @Raghvendram14/X)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की ट्रेन (Indian Railway) में सफर करते हुए सिगरेट पीती नजर आ रही है. जब एक पैसेंजर इस घटना का वीडियो बनाने लगा, तो वह उसपर भड़क गई. लड़की ने कहा, 'मैं तेरे पैसों का नहीं फूंक रही...मेरा वीडियो डिलीट (Deleted Video) करो' इस क्लिप के सामने आते ही लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने इसे नियमों का खुला उल्लंघन बताया है और रेल प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. एक यूजर ने लिखा, ''इतनी भी क्या तलब है सिगरेट पीने की. चलती ट्रेन में भी इन लोगों से रहा नहीं जाता.''

चलती ट्रेन में सिगरेट पीती लड़की का वीडियो वायरल

चलती ट्रेन में सिगरेट पीना एक अलग तरह का शौक बनता जा रहा है. मैं महीने में 2 से 4 बार ट्रेन की यात्रा करता हूं और अक्सर इससे जूझता हूं.@RailMinIndia pic.twitter.com/TnSCW5eIkk — Raghvendra Mishra राघवेंद्र मिश्र (@Raghvendram14) September 15, 2025

रेल मंत्रालय ने शुरू की जांच

दूसरे यूजर ने कहा, ''सिगरेट पीने की तलब, बेईज्जत करवा देती हैं. चलती ट्रेन में इस तरह धूम्रपान करेंगी, तो सामने वाला आपकी करतूतों को दिखाएगा ही.'' वहीं एक अन्य यूजर ने बताया कि चलती ट्रेन में सिगरेट पीना एक अलग तरह का शौक बनता जा रहा है. मैं महीने में 2 से 4 बार ट्रेन की यात्रा करता हूं और अक्सर इससे जूझता हूं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीडियो के संदर्भ में रेल मंत्रालय ने जांच शुरू कर दी है.