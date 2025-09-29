VIDEO: 'इंडिया हमारे बाप थे और रहेंगे': पाकिस्तानी टीम पर भड़का पाक क्रिकेट फैन, अपने ही प्लेयर्स को दी भद्दी-भद्दी गालियां
Pakistani fan's reaction goes viral (Photo- @YearOfTheKraken/X)

VIRAL VIDEO- INDIA HAMARE BAAP THE AUR BAAP RAHENGE: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इससे भारतीय फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई है, वहीं करोड़ों पाकिस्तानियों के सपने और दिल भी टूट गए हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैन्स (Pakistani Fans) अपनी ही टीम को कोस रहे हैं और भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं. ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक रिपोर्टर पाकिस्तानी फैन्स  से पूछता है, "अब जब Babar Azam टीम में नहीं हैं, तो हम हार क्यों रहे हैं?" इस पर पाकिस्तानी फैन जमकर अपना गुस्सा निकालता है.

पाकिस्तानी टीम पर भड़का फैन्स

' पूरा पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा सकता'

इस सवाल का गुस्से से जवाब देते हुए पाकिस्तानी फैन कहता है, "हमारा पूरा पाकिस्तान (Pakistan Team) मिलकर भी इंडिया (Team India) को कभी नहीं हरा सकता. सीधी सी बात है कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनसे मुकाबला कर सकें. उन्होंने हमें इतनी बुरी तरह हराया कि चाहे हमारी कितनी भी पीढ़ियां क्यों न हो जाएं, हम इंडिया को कभी नहीं हरा सकते. इंडिया हमारा बाप था और हमेशा हमारा बाप रहेगा. हमारे पाकिस्तान में क्या खुशी है? आखिर पाकिस्तान में है क्या?"

'अच्छा हुआ कि आपने हाथ नहीं मिलाया'

फैन्स ने आगे कहा, "पाकिस्तानी टीम ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है. हम भारत के जूतों के लायक भी नहीं हैं. इंडिया, आई लव यू दोस्तों. आप लोग सही कह रहे हैं. अच्छा हुआ कि आपने हमसे हाथ नहीं मिलाया. अगर मिलाते, तो आपको भी हमारी पनौती लग जाती."

सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स में बहस

इस बयान ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच व्यापक चर्चा पैदा कर दी है. भारतीय प्रशंसक इसे टीम इंडिया की मजबूती के प्रमाण के रूप में देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी प्रशंसकों को यह निराशाजनक लगा. इस जीत के साथ, भारत ने लगातार दूसरी बार एशिया कप जीतकर अपना दबदबा कायम रखा.