MP Shocker: मंडला में सरकारी शराब की दुकान ने स्कूल की लड़कियों को बेची शराब, मामले की जांच जारी

सरकारी शराब की दुकान (Photo Credits: YouTube)

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मंडला (Mandla) जिले में एक सरकारी शराब की दुकान (Government Liquor Shop) से स्कूल की लड़कियों के शराब खरीदते हुए एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि दुकानदार ने न सिर्फ़ स्टूडेंट्स को शराब बेची, बल्कि सेल भी पूरी की, जो कानून का साफ उल्लंघन है. यह मामला मंडला जिले के नैनपुर में CCTV फुटेज से सामने आया है, जिससे लोगों में गुस्सा है और राज्य में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

वीडियो में स्कूल की लड़कियों का एक ग्रुप दिख रहा है, जिनमें से कुछ ने सिर पर स्कार्फ पहना हुआ है, वे दुकान में घुस रही हैं, काउंटर के पास जा रही हैं, शराब खरीद रही हैं और फिर बाहर निकल रही हैं. शुरुआती जांच में यह कन्फर्म हो गया कि नाबालिगों को शराब बेची गई थी, जो जनरल लाइसेंस कंडीशंस (GLC) और क्रिमिनल शराब कानूनों का उल्लंघन है.

सरकारी शराब की दुकान से शराब खरीदती स्कूल की लड़कियां

इसके बाद मामले में डिटेल में जांच की गई, जिसके बाद दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया.फिलहाल, दुकान के मालिक से पूछताछ की जा रही है और अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि लड़कियों ने यह काम अकेले किया या उन्हें किसी और ने भेजा था.

इस मामले में, जिला एक्साइज ऑफिसर रामजी पांडे ने कहा, ‘मामला कन्फर्म हो गया है. जल्द ही कलेक्टर को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी. शराब की दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा और जिस कर्मचारी ने नाबालिगों को शराब बेची थी, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. नाबालिगों को शराब बेचना लाइसेंस की शर्तों का गंभीर उल्लंघन है.’

इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, जिन्होंने दुकान के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की है.