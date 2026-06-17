Meerut Viral Video: मेरठ में खौफनाक वारदात; शादी के रास्ते में रोड़ा बना तो HDFC बैंक मैनेजर ने प्रेमिका के 7 साल के बेटे को गंगनहर में फेंका, CCTV से खुला राज

मेरठ, 17 जून: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बैंक मैनेजर ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की चाहत में उसके सात साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या (Murder) कर दी. पुलिस ने इस जघन्य अपराध के आरोप में एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) के एरिया मैनेजर अर्पित शर्मा को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे का अपहरण किया और उसे गंगनहर में जिंदा फेंक दिया. पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज की मदद से महज कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया. गोताखोरों की मदद से नहर में बच्चे के शव की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. यह भी पढ़ें: VIDEO: नासिक-मुंबई हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से हवा में उछली बुजुर्ग महिला
लापता होने के बाद खंगाले गए सीसीटीवी, खुली पोल
यह पूरा मामला तब सामने आया जब सात वर्षीय अंगदवीर अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. बच्चे के परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरठ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और इलाके के सुरक्षा कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की.
सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सुराग हाथ लगा. फुटेज में लापता होने से ठीक पहले मासूम अंगदवीर एक वयस्क व्यक्ति के साथ पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। स्थानीय इनपुट और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने उस व्यक्ति की पहचान अर्पित शर्मा के रूप में की, जिसका बच्चे की मां के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी को हिरासत में ले लिया.
'शादी के रास्ते में रोड़ा बन रहा था बच्चा' — आरोपी का कबूलनामा
पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे आरोपी बैंक मैनेजर ज्यादा देर टिक नहीं सका और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अर्पित शर्मा ने स्वीकार किया कि वह अंगदवीर की मां से बेहद प्यार करता था और उससे शादी कर अपना भविष्य बसाना चाहता था.
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सात साल के बच्चे को अपने और अपनी प्रेमिका के भविष्य के बीच एक बड़ा रोड़ा (रुकावट) मानता था. इसी बाधा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए उसने अपहरण की साजिश रची। वह बच्चे को बहला-फुसलाकर पास की गंगनहर पर ले गया और उसे पानी के तेज बहाव में फेंक दिया. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने तुरंत गोताखोरों और आपदा राहत कर्मियों की टीम को नहर के संबंधित हिस्से में शव की बरामदगी के लिए तैनात किया.
भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज
मेरठ पुलिस विभाग ने आरोपी अर्पित शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत अपहरण और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने अदालत में मामले को पुख्ता करने के लिए घटना से जुड़े जरूरी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं.
स्थानीय अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस जघन्य मामले में जल्द से जल्द कानूनी औपचारिकताओं को पूरा कर अदालत में चार्जशीट दाखिल करेंगे ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके.