VIDEO: इजराइल में आया भीषण रेत का तूफान, दूसरी तरफ जंगलों में भी लगी भयानक आग, वीडियो वायरल

तेल अवीव/यरुशलम: बुधवार को इज़राइल के दक्षिणी हिस्सों में अचानक मौसम ने विकराल रूप ले लिया जब एक भीषण रेत तूफान ने नेगेव रेगिस्तान और बीयरशेवा को अपनी चपेट में ले लिया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह विशाल धूल भरे तूफान ने आसमान को एंबर रंग में बदल दिया और दृश्यता लगभग शून्य कर दी.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह रेत तूफान इज़राइली सेना के एक सैन्य अड्डे तक पहुंच गया. एक वायरल वीडियो में सैनिकों को तेज हवाओं के कारण सैन्य अड्डे के गेट बंद करने के लिए जद्दोजहद करते हुए देखा गया.

मौसम विभाग ने पहले ही दक्षिणी इज़राइल में तेज हवाओं और रेत के तूफानों की चेतावनी जारी की थी. इज़राइल नेशनल न्यूज़ के अनुसार मौसम वैज्ञानिक लियोर सुडरी ने बताया कि “दिन में तेज हवाएं चलेंगी, भारी धुंध और दक्षिण में रेत के तूफान आएंगे. तटीय क्षेत्रों में तापमान 98 से 100 फारेनहाइट तक पहुंच सकता है.”

Sandstorms hit Egypt after Saudi Arabia, Iraq and Israel pic.twitter.com/E3WXqQdVh1

इस खतरनाक मौसम के चलते इज़राइल सरकार ने अपने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को रद्द कर दिया है. इसकी जगह बुधवार शाम को टेलीविजन पर पूर्व-रिकॉर्डेड उद्घाटन कार्यक्रम का प्रसारण किया गया.

रेत तूफान के बीच इज़राइल को एक और संकट का सामना करना पड़ा जब यरुशलम के बाहरी इलाकों में जंगलों में भीषण आग लग गई. आग की वजह से कई समुदायों को खाली कराया गया और यरुशलम से तेल अवीव को जोड़ने वाले मुख्य हाईवे रूट 1 को बंद कर दिया गया.

टीवी फुटेज में दिखाया गया कि आग सड़क के दोनों ओर तेजी से फैल रही थी, जिससे लोग अपनी कारों को छोड़कर धुएं और लपटों से बचने के लिए भागते नजर आए.

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए इटली और क्रोएशिया से तीन फायर फाइटिंग विमान आ रहे हैं. इज़राइल ने ग्रीस, साइप्रस और बुल्गारिया से भी सहायता मांगी है.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, 120 फायर और रेस्क्यू सेवाओं ने दर्जनों टीमों, विमानों और हेलीकॉप्टरों को राहत कार्य में लगाया है. इज़राइली सेना की सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट भी आग बुझाने के अभियान में शामिल है.

