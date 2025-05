India Pakistan Tention: भारत-पाकिस्तान हमलों के दौरान खेतों में गिराई गई मिसाइल के साथ खेलते दिखे लोग, देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें लोग एलओसी क्षेत्र के पास गिराए गए बिना फटे मिसाइल के साथ तस्वीरें और वीडियो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. लोगों को मलबे सहित किसी भी विस्फोटक वस्तु को छूने या संभालने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे खतरा हो सकता है. वायरल वीडियो में पंजाब क्षेत्र के कुछ लोग बिना फटे मिसाइल को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर हमलों के दौरान जमीन पर गिराया गया होगा, साथ ही खतरनाक मलबे के साथ कई तस्वीरें और क्लिप भी हैं. इन हरकतों को खतरनाक माना जाता है, इसलिए निवासियों से विस्फोटक को न छूने का आग्रह किया जाता है. यह भी पढ़ें: 'Let's Win the Fight Against Fake News': भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों और भ्रामक दावों की बाढ़ के बीच PIB ने क्या करें और क्या न करें की सूची साझा की

युद्ध तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मौजूदा हमलों के दौरान नियंत्रण रेखा के पंजाब क्षेत्र के आसपास एक मिसाइल छोड़ी गई. पत्रकार गगनदीप सिंह द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में यह टेक्स्ट शामिल है, "कृपया किसी भी विस्फोटक सामग्री को छूने से बचें क्योंकि इससे जान का नुकसान हो सकता है."

Request: Please do not touch or handle any such explosive material, as it can cause serious injury or loss of life. pic.twitter.com/bURDZaoRhm

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) May 9, 2025