VIDEO: 600 साल पुरानी परंपरा में बेकाबू हुआ रोमांच! तीखी ढलान पर 'चीज़ रोलिंग रेस', हादसे में कई लोग घायल

ग्लॉस्टर, इंग्लैंड में हर साल होने वाली रोमांचक 'चीज़ रोलिंग रेस' (Cheese Rolling Race) इस बार भी चर्चा में रही, लेकिन इस बार एक दर्दनाक हादसे की वजह से. इस 600 साल पुरानी परंपरा के तहत प्रतिभागी एक खड़ी ढलान पर लुढ़कती चीज़ (पनीर) के पीछे दौड़ लगाते हैं. इस बार की रेस में एक प्रतियोगी बुरी तरह से नीचे लुढ़क गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, प्रतिभागी की गिरावट इतनी जबरदस्त थी कि उसकी हालत को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है. वहीं, दो अन्य प्रतियोगियों को गंभीर चोटों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस खतरनाक लेकिन पारंपरिक खेल में जीत दर्ज की जर्मनी के यूट्यूबर टॉम कोप्के ने. उन्होंने सभी जोखिमों को पार करते हुए सबसे पहले नीचे पहुंचकर खिताब अपने नाम किया. टॉम की जीत ने उनके फैंस को गर्वित किया, लेकिन प्रतियोगिता की खतरनाक प्रकृति ने एक बार फिर इस रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस आयोजन को लेकर स्थानीय प्रशासन और आयोजकों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. हालांकि, हर साल की तरह इस बार भी भारी संख्या में दर्शक इस अनोखे खेल का लुत्फ उठाने पहुंचे थे.

During the annual cheese-rolling race in Gloucester, England, one participant took a brutal tumble down the hill.

His condition is currently unknown. Two other racers were hospitalized with injuries.

The competition, which dates back 600 years, was won by German YouTuber Tom… pic.twitter.com/MRbinVbyOH

— NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2025