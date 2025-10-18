Satta Matka: लॉटरी जीतने के बाद पति ने दिया धोखा! Female Live Streamers पर उड़ाए ₹1.4 करोड़, पत्नी ने दे दिया तलाक

Satta Matka | X

China Lottery Scandal: चीन में सट्टा मटका (Satta Matka) से जुडा एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने ₹123 मिलियन ($1.4 मिलियन) की Lottery जीतकर सबको चौंका दिया. उसने लॉटरी जीत का एक बड़ा हिस्सा किसी Female Live-Streamer पर उड़ा दिया, जबकि अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया. इससे नाराज युआन नाम की महिला ने अपने टीवी इंटरव्यू में अपने पति को जमकर कोसा, फिर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी.

ये भी पढें: Dpboss Satta Matka: अवैध होने के बावजूद क्यों जारी है सट्टा मटका का खेल?

अचानक से बदल गया पति का व्यवहार

युआन ने बताया कि शुरुआत में वह अपने पति के लिए बहुत खुश थीं, जिन्होंने उनसे कहा था कि वे इन पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं. उन्होंने युआन को एक Bank Card दिया था, जिसमें खर्च करने के लिए 3.6 करोड़ रुपये (420,000 डॉलर) थे. चूंकि युआन को अपने पति पर भरोसा था, इसलिए उसने बैलेंस चेक किए बिना कार्ड दराज में रख दिया.

हालांकि, इसके बाद से पति का व्यवहार बदल गया. वह दिन में जुआ खेलने लगा और रात में फिमेल लाइव-स्ट्रीमर्स को देखकर उन्हें दिप देता रहा. इसके चलते युआन को अपने पति से लगभग कुछ भी नहीं मिला.

पति ने बैंक कार्ड से उड़ा दिए सारे पैसे

खबरों के मुताबिक, पति ने एक स्ट्रीमर को ₹14 मिलियन ($168,000) टिप दी और उसे चार दिन की यात्रा पर ले गया, लेकिन युआन ने उसे एक रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया. जांच करने पर, युआन को पता चला कि पति ने लाइव-स्ट्रीमर को "हनी" और खुद को "हब्बी" कहा था. इसके अलावा, बैंक कार्ड में पैसे नहीं थे.

युआन ने कहा, "तुमने मेरे साथ अन्याय किया है. मैंने परिवार में बहुत योगदान दिया है. क्या तुम्हारे पास जमीर है?"

लॉटरी जीतने के बाद पति ने दिया धोखा

युआन ने आगे कहा कि उसने शुरू में सोचा था कि वह अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ बिताएगी, लेकिन लॉटरी जीतने के बाद, उसने उसे धोखा दिया. उसके पति ने एक लाइव-स्ट्रीमर से बच्चे की उम्मीद करने की बात भी की. युआन ने कहा, "काश वह लॉटरी न जीतता."

यह मामला चीन में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है और लॉटरी जीतने के बाद जिम्मेदारी और विवेक को लेकर लोगों के बीच बहस छिड़ गई है.