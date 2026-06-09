Trisha Kar Madhu Ka Video: भोजपुरी अभिनेत्री त्रिशा कर मधु ने ‘Namadiya Re' गाने पर किया धमाकेदार डांस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ रील

त्रिशा कर मधु (Photo Credits: Instagram)

Trisha Kar Madhu Ka Video: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर त्रिशा कर मधु (Trisha Kar Madhu) एक बार फिर अपने नए डांस परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में आ गई हैं. अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर एक नया वीडियो रील पोस्ट किया है, जिसमें वे सुपरहिट भोजपुरी गाने 'नमकिया रे' (Namadiya Re) पर थिरकती हुई नजर आ रही हैं. इंटरनेट पर साझा किए जाने के बाद से ही इस वीडियो को प्रशंसकों और भोजपुरी संगीत के शौकीनों द्वारा व्यापक रूप से देखा जा रहा है. अपने सटीक डांस मूव्स और शानदार स्क्रीन प्रजेंस के चलते त्रिशा का यह लेटेस्ट विजुअल पटल पर तेजी से वायरल हो गया है. यह भी पढ़ें: Trisha Kar Madhu Viral Video: ‘पापे पड़ी’ सिंगर पवन सिंह के साथ नजर आईं त्रिशा कर मधु, दोनों की मस्ती का वीडियो हुआ वायरल

'नमदिया रे' गाने पर थिरकीं त्रिशा; डांस स्टेप्स की हो रही चर्चा

वायरल हो रहे इस छोटे वीडियो रील में त्रिशा कर मधु बेहद ऊर्जावान अंदाज में भोजपुरी ट्रैक पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं. गाने की थाप के साथ उनके सटीक तालमेल और सहज शारीरिक लचीलेपन (Dance Moves) ने नेटिजन्स को काफी प्रभावित किया है.

वीडियो में उनके एक्सप्रेशंस और कॉस्ट्यूम को भी दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कई प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में उनके इस नए अंदाज की सराहना करते हुए इसे उनका अब तक का सबसे बेहतरीन रील प्रदर्शन करार दिया है.

त्रिशा कर मधु का वायरल वीडियो

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इंस्टाग्राम पर रील को मिले लाखों व्यूज; डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ा क्रेज

त्रिशा कर मधु की सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी और समर्पित फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण उनकी हर नई पोस्ट इंटरनेट पर तुरंत ट्रेंड करने लगती है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर इस डांस रील को लाखों की संख्या में व्यूज और हजारों लाइक्स मिल चुके हैं.

भोजपुरी गानों के शौकीन इस वीडियो को अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और एक्स (X) पर भी लगातार री-शेयर कर रहे हैं, जिससे इस डिजिटल ट्रैक की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत वापसी

उल्लेखनीय है कि त्रिशा कर मधु भोजपुरी म्यूजिक एल्बम और फिल्मों का एक जाना-माना चेहरा रही हैं. पिछले कुछ समय से वे लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और नियमित रूप से नए गानों पर अपनी परफॉर्मेंस साझा करती रहती हैं.

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में 'नमकिया रे' जैसे लोक-गीतों और डांस नंबर्स का हमेशा से बड़ा बाजार रहा है, और जब भी कोई स्थापित कलाकार इस तरह के ट्रेंडिंग गानों पर अपनी प्रस्तुति देता है, तो उसे दर्शकों का भरपूर समर्थन मिलता है. मनोरंजन विश्लेषकों के अनुसार, इस तरह के शॉर्ट-फॉर्म वीडियो (Reels) कलाकारों को सीधे अपने दर्शकों से जोड़े रखने और उनकी डिजिटल ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित होते हैं.