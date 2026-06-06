UK Online Grooming Case: ब्रिटेन में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहलाने-फुसलाने के आरोप में भारतीय नागरिक प्रवण भट्ट का वीडियो वायरल, जांच जारी

प्रवण भट्ट यूके वीडियो (Photo Credits: Instagram)

लंदन, 6 जून: यूनाइटेड किंगडम (UK) में रह रहे एक भारतीय मूल के नागरिक पर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की (Minor Girl) को ऑनलाइन माध्यमों से बहलाने-फुसलाने और आपत्तिजनक संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर इस घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद यह मामला सार्वजनिक सुर्खियों में आया है. वायरल क्लिप में आरोपी व्यक्ति को कुछ स्थानीय लोगों द्वारा आमने-सामने की पूछताछ (Confrontation) के दौरान कथित तौर पर अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए दिखाया गया है. इस घटना ने डिजिटल सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग को लेकर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: Anveshi Jain XXX Videos: अन्वेषी जैन के कथित लीक वीडियो खोजने वालों को साइबर विशेषज्ञों की चेतावनी, खाली हो सकता है बैंक खाता

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सामने आया मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वायरल वीडियो को "ब्रिटिश पैट्रियट्स" नामक एक स्थानीय समूह द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जो ऑनलाइन बाल सुरक्षा के लिए काम करने का दावा करता है. वीडियो में दिख रहे दृश्यों के मुताबिक, इस समूह ने प्रवण भट्ट (27) नाम के इस व्यक्ति को तब घेरा जब वह एक फर्जी प्रोफाइल (Decoy Profile) के झांसे में आकर मिलने पहुंचा था, जिसे वह 14 साल की नाबालिग लड़की समझ रहा था.

वीडियो में आरोपी को यह स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि लड़की की उम्र कम होने की जानकारी होने के बावजूद उसने ऑनलाइन चैटिंग के दौरान आपत्तिजनक और अनुचित सामग्री साझा की थी.

UK में नाबालिग को ऑनलाइन बहलाने-फुसलाने के आरोप में भारतीय व्यक्ति पकड़ा गया

Pravna Bhatt, 27, from India, currently living in Stoke-on-Trent, attempted to sexually abuse a 14-year-old British girl, caught by British patriots. He said, “It’s my first time, please forgive me, I will never do this again.” He told the girl, “Please send some money, I want… pic.twitter.com/L55PBJdXGL — Shunya (@Shunyaa00) June 2, 2026

छात्र वीजा पर आया था ब्रिटेन; होटल में मिलने का था प्रयास

पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के अनुसार, प्रवण भट्ट करीब तीन साल पहले छात्र वीजा (Student Visa) पर भारत से यूनाइटेड किंगडम आया था. उसने लीड्स विश्वविद्यालय (University of Leeds) से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की और उसके बाद वह पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा पर वहीं रह रहा था.

वायरल चैट स्क्रीनशॉट और वीडियो के अनुसार, आरोपी ने बातचीत के दौरान लड़की की उम्र जानने के बाद कथित तौर पर मजाक में "मैं जेल जाऊंगा" भी लिखा था, लेकिन इसके बावजूद उसने संवाद बंद नहीं किया. उस पर नाबालिग को एक होटल में मिलने के लिए बुलाने और इसके लिए पैसों की मांग करने के भी आरोप लगाए गए हैं. वीडियो के अंत में वह रोते हुए अपनी गलती के लिए माफी मांगता और पुलिस को न बुलाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है.

आधिकारिक कार्रवाई और पुलिस पुष्टि का इंतजार

इस पूरे घटनाक्रम के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद, ब्रिटिश कानून प्रवर्तन एजेंसियों या स्थानीय पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है. यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले समूह ने इस संबंध में पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है या नहीं और क्या आरोपी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज किया गया है.

ब्रिटेन के कड़े बाल सुरक्षा कानूनों (Child Protection Laws) के तहत ऑनलाइन ग्रूमिंग एक बेहद गंभीर और गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है.

डिजिटल सुरक्षा और विजिलेंटे ग्रुप्स की भूमिका पर बहस

यह इस साल की पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कॉवेंट्री (Coventry) शहर में एक अन्य भारतीय छात्र गुरीत जितेश को इसी तरह के ऑनलाइन ग्रूमिंग के संदेह में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था.

इन घटनाओं ने जहां एक तरफ विदेशों में रह रहे छात्रों और प्रवासियों के आचरण को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून को अपने हाथ में लेने वाले ऐसे विजिलेंटे समूहों (सजगता समूहों) की कानूनी वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं, जो बिना पुलिस की मौजूदगी के खुद जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं.