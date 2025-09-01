World Coconut Day: हार्ट से लेकर स्किन तक, नारियल पानी देता है कई लाभ

Representational Image | Pixabay

नई दिल्ली, 1 सितंबर (आईएएनएस). हरे या कच्चे नारियल के अंदर पाया जाने वाला साफ और हल्का मीठा तरल पदार्थ ‘नारियल पानी’ प्राकृतिक रूप से ताजगी देने वाला पेय है. इसका स्वाद अखरोट जैसा होता है और यह शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. कई तरह के रोगियों को नारियल पानी का सेवन करने के लिए कहा जाता है. नारियल के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2009 में दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था, ताकि इसके बारे में लोग अधिक से अधिक जान सकें और इसकी खेती को बढ़ावा मिल सके. तब से प्रत्येक साल दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, नारियल पानी मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलकर बना होता है. इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने, तंत्रिका और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को सहारा देने और पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं.

इसके अलावा, इसमें विटामिन सी और विटामिन बी समूह (राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट) की थोड़ी मात्रा भी होती है, जो ऊर्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाती है. वहीं, मैंगनीज, जिंक और कॉपर जैसे खनिज एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा और कई शारीरिक प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं.

हृदय के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को संतुलित करता है और हृदय पर दबाव कम करता है. नियमित सेवन से हृदय रोगों का खतरा घट सकता है.

त्वचा और प्रतिरक्षा: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी चेहरे पर ताजगी बनाए रखने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं.

पाचन स्वास्थ्य: नारियल पानी पेट को आराम देता है और मतली, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है. यह दस्त के दौरान इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को भी ठीक करता है.

हाइड्रेशन और डाइजेशन: पानी और इलेक्ट्रोलाइट की प्रचुरता के कारण यह मल को नियमित करने में सहायक है और पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है.

कम कैलोरी और प्राकृतिक मिठास के कारण नारियल पानी आजकल हेल्दी ड्रिंक के रूप में काफी लोकप्रिय हो रहा है. इसे स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक अमृत कहा जा सकता है.