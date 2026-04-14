Pohela Boishakh 2026 Wishes: बंगाली नव वर्ष ‘नोबोबोरशो’ की रौनक, अपनों संग शेयर करें ये शानदार WhatsApp Status, GIF Greetings, HD Images और वॉलपेपर्स

Pohela Boishakh 2026 Wishes In Hindi: बंगाली कैलेंडर के पहले दिन को पोहेला बैसाख (Pohela Boishakh), पोइला बैसाख (Poila Baisakh) या नोबोबोरशो (Noboborsho) के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. वर्ष 2026 में यह जीवंत त्योहार 15 अप्रैल को मनाया जा रहा है. यह पर्व न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि बंगाली समुदाय की समृद्ध विरासत, कला और परंपराओं का प्रतिबिंब भी है. नवीनीकरण के इस उत्सव को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दुनिया भर के बंगाली प्रवासी समुदायों में सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाया जाता है.
बंगाली कैलेंडर की उत्पत्ति का इतिहास प्राचीन बंगाल के शासक राजा शशांक से जुड़ा माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार, उन्होंने लगभग 594 ईस्वी के आसपास बंगाली युग की शुरुआत की थी. यह समय फसल कटाई के मौसम के साथ मेल खाता है, जो प्रकृति के उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और समृद्धि की कामना करने का अवसर प्रदान करता है.
सांस्कृतिक उत्सव के साथ-साथ पोहेला बैसाख का गहरा व्यावसायिक महत्व भी है. इस दिन बंगाली व्यापारी और दुकानदार 'हाल खाता' की पारंपरिक रस्म निभाते हैं, जिसके तहत पुराने बहीखातों को बंद कर नए खाते शुरू किए जाते हैं. व्यवसायी आने वाले वर्ष में आर्थिक उन्नति के लिए मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं. यह परंपरा आस्था और वित्त के अनूठे संगम को दर्शाती है.
आधुनिक समय में उत्सव मनाने के तरीके भी डिजिटल हुए हैं. लोग एक-दूसरे को 'शुभो नोबोबोरशो' कहने के लिए WhatsApp Stickers, GIF Greetings और HD Wallpapers का उपयोग करते हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से दूर बैठे प्रियजनों को डिजिटल संदेश भेजकर नए साल की खुशियां साझा की जाती हैं. यह पर्व एकता, शांति और नई आशाओं के संदेश के साथ हर साल बंगाल की धरती को सराबोर कर देता है.
इस विशेष अवसर पर घरों की साफ-सफाई कर उन्हें विशेष रूप से सजाया जाता है. घरों के प्रवेश द्वार पर चावल के घोल से 'अल्पना' (पारंपरिक रंगोली) बनाई जाती है.
लोग नए पारंपरिक परिधान पहनते हैं; महिलाएं अक्सर लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ियां पहनती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता और पायजामा धारण करते हैं. दिन की शुरुआत रवींद्र संगीत की मधुर धुनों, प्रभात फेरियों और सामुदायिक मेलों के साथ होती है, जो पूरे माहौल को आनंदमय बना देते हैं.
पोहेला बैसाख का सबसे प्रमुख आकर्षण पारंपरिक बंगाली भोजन है. इस दिन घरों में शानदार दावतें तैयार की जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यंजन शामिल होते हैं:
- इलिश माछ: सरसों के साथ तैयार की गई हिलसा मछली.
- ढोकर डालना: दाल के केक से बनी विशेष करी.
- मिठाइयां: रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई के बिना यह उत्सव अधूरा माना जाता है.