Maghi Ganesh Jayanti 2026 Messages: हैप्पी माघी गणेश जयंती! प्रियजनों संग शेयर करें ये शानदार हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes, GIF Greetings

Maghi Ganesh Jayanti 2026 Messages In Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, आज यानी 22 जनवरी 2026 को माघी गणेश जयंती (Maghi Ganesh Jayanti) का पावन पर्व मनाया जा रहा है. माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आने वाले इस त्योहार को 'विनायक चतुर्थी' (Vinayaka Chaturthi) और 'वरद चतुर्थी' (Varad Chaturthi) के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी विशेष तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश (Lord Ganesha) का अवतार हुआ था. इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भक्त विधि-विधान से बाप्पा की पूजा कर रहे हैं.
अक्सर श्रद्धालुओं के बीच माघी गणेश जयंती और भाद्रपद गणेश चतुर्थी को लेकर जिज्ञासा रहती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, माघ मास की चतुर्थी भगवान गणेश का अवतरण दिवस (जयंती) है. वहीं, भाद्रपद मास की चतुर्थी उनके जन्मोत्सव (गणेश चतुर्थी) के रूप में मनाई जाती है, जिसे 10 दिनों के बड़े उत्सव 'गणेशोत्सव' के तौर पर मनाया जाता है. माघी गणेश जयंती के दिन कई भक्त अपने घरों में बाप्पा की छोटी प्रतिमा स्थापित करते हैं और व्रत रखते हैं.
आज के डिजिटल दौर में त्योहारों की बधाई देने का तरीका भी बदल गया है. आज सुबह से ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 'हैप्पी माघी गणेश जयंती' के संदेशों की धूम है. ऐसे में भला आप कैसे पीछे रह सकते हैं? आप भी इन शानदार हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, कोट्स, जीआईएफ ग्रीटिंग्स के जरिए प्रियजनों को पर्व की बधाई दे सकते हैं.
भगवान गणेश को सभी देवताओं में प्रथम पूजनीय माना गया है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उनकी वंदना से होती है. माना जाता है कि माघी गणेश जयंती के दिन व्रत और विशेष पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न (बाधाएं) दूर होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि व शुभता का संचार होता है. इस दिन गणेश जी को दूर्वा, तिल के मोदक और लाल फूल चढ़ाने की विशेष परंपरा है.
माघी गणेश जयंती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में एकता और श्रद्धा का प्रतीक भी है. इस दिन अष्टविनायक मंदिरों और प्रमुख गणेश धामों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. प्रशासन ने सुरक्षा और सुचारू दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.