Lakshmi Pujan 2025 Messages: लक्ष्मी पूजन पर ये हिंदी Wishes, WhatsApp Status, Quotes और GIF Images के जरिए दें बधाई

लक्ष्मी पूजा की शुभकामनाएं (Photo: File Image)

Lakshmi Pujan 2025 Messages: दिवाली (Diwali), रोशनी का त्योहार है, इस दिन लोग अपने घर में हर जगह दिए जलाते हैं और घर के आंगन में रंगोली बनाते हैं. दिवाली अमावस्या की रात मनाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा अंधेरी रात मानी जाती है. इसलिए दिए जलाकर हर जगह रोशनी की जाती है. दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, कहा जाता है कि दिवाली की रात ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से पृथ्वी पर प्रगट हुई थी. इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है. दिवाली के इस उत्सव के दौरान, लोग एक साथ आते हैं, दीये जलाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, मिठाइयां का आदान प्रदान हैं. माँ लक्ष्मी के साथ-साथ, दिवाली के त्योहार पर अन्य देवी-देवताओं की भी समान रूप से पूजा की जाती है. दिवाली के दिन ही भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य अयोध्या वापस लौटे थे. जब वे लौटे तो अयोध्या के लोगों ने पूरे राज्य में दिए जलाकर उनका स्वागत किया था. तबसे इस ख़ुशी के जश्न में भी दिवाली मनाई जाती है. यह भी पढ़ें: Dhanteras 2025: गरीब से अमीर तक, धनतेरस पर लोग क्यों खरीदते हैं झाड़ू?

दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दीयों, मोमबत्तियों, रोशनी और फूलों से सजाते हैं. घर के द्वार पर रंगोली बनाई जाती है, नए पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं और एक-दूसरे को बधाई दी जाती है. ऐसे में आप भी इस खास अवसर पर इन भक्तिमय हिंदी मैसेजेस, विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, कोट्स, जीआईएफ इमेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को लक्ष्मी पूजन की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- दीपावली के इस पावन दिन,

मां लक्ष्मी भेज रही हैं सुख-समृद्धि,

सच्ची निष्ठा से करें मां की पूजा,

वही जीवन में सब कुछ करेंगी ठीक.

शुभ लक्ष्मी पूजन

लक्ष्मी पूजन (Photo: File Image)

2- नव दीप जले नव फूल खिले,

आपको नित नई बहार मिले,

दीपावली के पावन अवसर पर,

आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले.

शुभ लक्ष्मी पूजन

लक्ष्मी पूजन 2025 (Photo: File Image)

3- आपको लक्ष्मी पूजन की बहुत-बहुत बधाई,

प्रियजन और दोस्त सदा रहें आपके करीब,

मां लक्ष्मी आपकी हर परेशानी करें दूर,

लक्ष्मी पूजन आपके लिए हो शुभ फलदायी.

शुभ लक्ष्मी पूजन

शुभ लक्ष्मी पूजन (Photo: File Image)

4- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

सोने चांदी से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आए खुशियां आपार,

शुभकामनाएं हमारी करें स्वीकार.

शुभ लक्ष्मी पूजन

लक्ष्मी पूजा (Photo: File Image)

5- दीयों की रोशनी से मिले प्रकाश खुशियों का,

अपार संपत्ति और मिले मन की शांति,

लक्ष्मी पूजन के इस पावन पर्व पर,

खुल जाए आपकी किस्मत का हर ताला.

शुभ लक्ष्मी पूजन

लक्ष्मी पूजा की बधाई (Photo: File Image)

दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा के अलावा कई जगह लोग अपने बही खाते की भी पूजा करते हैं. सोने चांदी और पैसों की पूजा करते हैं. क्योंकि यह सब लक्ष्मी का प्रतिक है. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं.