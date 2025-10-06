Kojagiri Purnima 2025 Messages: हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा! प्रियजनों संग शेयर करें ये हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Photo SMS

कोजागरी पूर्णिमा 2025 (Photo Credits: File Image)

Kojagiri Purnima 2025 Messages in Hindi: वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की पूर्णिमा तिथि का महत्व होता है, लेकिन इन सभी तिथियों में आश्विन मास की पूर्णिमा काफी अहम मानी जाती है, जिसे शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima), रास पूर्णिमा (Raas Purnima), कोजागरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima), अमृत पूर्णिमा (Amrit Purnima), आरोग्य पूर्णिमा (Arogya Purnima), कौमुदि पूर्णिमा (Kaumudi Purnima) जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है. इस साल 6 अक्टूबर 2025 को कोजागरी पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है, जो आरोग्य, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि देने वाली मानी जाती है. ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी सुंदरता देखते ही बनती है. इस रात चंद्रमा की किरणों से धरती पर अमृत बरसता है, इसलिए खीर बनाकर रात के समय चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, क्योंकि अमृत की कुछ बूंदे खीर में समाहित हो जाती हैं, जिसके सेवन से सुख-समृद्धि, आरोग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है.

शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में कुछ समय बिताने से आरोग्य अच्छा होता है और सौंदर्य में निखार आता है. इस रात सोलह कलाओं से सुसज्जित चंद्रमा धरती के बेहद करीब होता है, जिसे हर लिहाज से अच्छा माना जाता है. ऐसे में आप इस बेहद खास अवसर पर इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स और फोटो एसएमएस को प्रियजनों संग शेयर करके उनसे हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा कह सकते हैं.

1- कोजागरी पूर्णिमा के इस शुभ मुहूर्त पर

देवी लक्ष्मी की दिव्य उपस्थिति आपके जीवन में समृद्धि,

सौभाग्य और अनंत आशीर्वाद लाए.

हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा

2- कोजागरी पूर्णिमा की उज्ज्वल चांदनी आपके जीवन को प्रेम,

शांति और अनंत आशीर्वादों से भर दे.

हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा

3- जिस तरह चंद्रमा अंधेरी रात को प्रकाशित करता है,

उसी प्रकार कोजागरी पूर्णिमा आपका जीवन आनंद,

सफलता और पूर्णता से उज्ज्वल कर दे.

हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा

4- इस पवित्र अवसर पर आपका हृदय दया,

करुणा और प्रेम से चमकता हुआ उज्ज्वल चंद्रमा का प्रतिबिंब हो.

हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा

5- इस पवित्र रात में जैसे चंद्रमा आकाश में कृपा बरसाता है,

वैसे ही आपका जीवन आनंद, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान से भर जाए.

हैप्पी कोजागरी पूर्णिमा

प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा की रात चंद्रमा सोलह कलाओं से युक्त होता है और उसकी किरणों से धरती पर अमृत की वर्षा होती है. इसी रात मां लक्ष्मी अपने वाहन ऐरावत पर सवार होकर धरती पर भ्रमण करती हैं और इस रात रात्रि जागरण करने वाले भक्तों का कल्याण करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं. इस रात माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने से यश-कीर्ति और सुख-समृद्धि का वरदान मिलता है. कहा जाता है कि इसी पावन रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण ने राधारानी और गोपियों के साथ महारास किया था.