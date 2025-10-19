Choti Diwali 2025 Wishes: छोटी दिवाली पर ये WhatsApp Greetings, HD Wallpapers और GIF Images भेजकर दें बधाई

नरक चतुर्दशी (Photo: File Image)

Choti Diwali 2025 Wishes: दिवाली से एक दिन पहले छोटी (Choti Diwali) दिवाली होती है, जिसे नरक चतुर्दशी (Naraka Chaturdashi) रूप चतुर्दशी (Roop Chaturdashi), काली चौदस (Kali Chaudas) भी कहते हैं. नरक चतुर्दशी पर भगवान कृष्ण ने नरकासुर असुर की हत्या की थी, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है. इस साल छोटी दिवाली 2025 भारत में 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 बजे से शुरू होकर 20 अक्टूबर (सोमवार) दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. कई क्षेत्रों में नरक चतुर्दशी सोमवार, 20 अक्टूबर, 2025 को भी मनाई जाएगी, क्योंकि यह तिथि 20 तारीख की सुबह से ही शुरू हो जाएगी. नरक चतुर्दशी पर सुबह उठकर अभ्यंग स्नान का बहुत महत्व होता है. स्नान से पहले शरीर में उबटन और तेल लगाया जाता है. उसके बाद अभंग्य स्नान किया जाता है. ऐसा कहा जाता है अभंग्य स्नान से शरीर में पोजिटिव एनर्जी आती है और नेगेटिविटी दूर भागती है. यह भी पढ़ें: Dhanteras 2025: सोना महंगा है तो धनतेरस पर ये वस्तुएं खरीदकर भी घर में शुभता और सौभाग्य ला सकते हैं! जानें क्या वस्तुएं खरीदें!

छोटी दिवाली के रूप में जाना जाने वाला यह दिन भगवान कृष्ण की राक्षस नरकासुर पर विजय का प्रतीक है, जो जीवन से अंधकार और नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है. माना जाता है कि छोटी दिवाली पर किए जाने वाले अनुष्ठान पर्यावरण को शुद्ध और पवित्र करते हैं, जिससे आने वाले वर्ष में समृद्धि और खुशी का मार्ग प्रशस्त होता है. आप हैप्पी रूप चतुर्दशी मैसेज, छोटी दिवाली विशेज, छोटी दिवाली मैसेज और कोट्स, नरक चतुर्दशी विशेज अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ सांझा कर सकते हैं. इस छोटी दिवाली हम ले आए हैं कुछ बेहतरीन ग्रीटिंग्स और विशेज.

1- ये दिवाली आपके जीवन में,

खुशियों की बरसात लाए,

धन और शोहरत की बारिश करे,

परेशानियां आपसे आंखें चुराए.

2- छोटी दिवाली के इस पावन अवसर पर,

आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो,

खुशियां आपके कदम चूमे,

छोटी दिवाली पर यही है हमारी कामना.

3- आने वाली हैं खुशियां ढेर सारी,

मुबारक हो आपको,

दीपावली से पहले,

छोटी दिवाली सुहानी.

4- दीपक का प्रकाश हर पल आपको,

जीवन में एक नई रोशनी दे,

छोटी दिवाली के अवसर पर,

बस यही शुभकामना है हमारी.

5- दीयों के संग खुशियों के रंग,

हो जाएं मलंग लेकर नई उमंग.

छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी पर घर के पुराने सामान, कबाड़े, पुरानी रद्दी, टूटे फूटे फर्नीचर आदि को निकालकर बाहर किया जाता है. पूरे घर की सफाई की जाती है. ऐसा करने से घर में पोसिटिव एनर्जी आती है. ऐसा करने से घर में शुभता और समृद्धि आती है.