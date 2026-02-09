Chocolate Day 2026 Messages: चॉकलेट डे पर पार्टनर को भेजें ये मीठे Quotes, WhatsApp Wishes, Facebook Greetings और मनाएं मिठास का उत्सव

चॉकलेट डे 2026 (Photo Credits: File Image)

Chocolate Day 2026 Messages in Hindi: फरवरी का महीना प्यार करने वालों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आता है. 'रोज डे' (Rose Day) और 'प्रपोज डे' (Propose Day) के बाद अब बारी है रिश्तों में मिठास घोलने की. हर साल 9 फरवरी को वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन के रूप में 'चॉकलेट डे' (Chocolate Day) मनाया जाता है. साल 2026 में भी इस दिन को लेकर लोगों में खास उत्साह है, जहां लोग न केवल अपने पार्टनर बल्कि दोस्तों और परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उन्हें चॉकलेट और संदेश भेज रहे हैं.

चॉकलेट को दुनिया भर में खुशी और जश्न का प्रतीक माना जाता है. किसी का मुंह मीठा कराना हो या किसी को खास महसूस कराना, चॉकलेट से बेहतर उपहार शायद ही कोई दूसरा हो. यही वजह है कि वैलेंटाइन वीक में इस दिन को विशेष स्थान दिया गया है. कपल्स इस दिन अलग-अलग फ्लेवर और डार्क चॉकलेट के जरिए अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं.

इस डिजिटल युग में केवल चॉकलेट देना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ भेजे गए शब्द आपके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं. ऐसे में वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन यानी चॉकलेट डे पर पार्टरन के साथ आप इन मीठे मैसेजेस, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स को शेयर करके उनके साथ मिठास के इस उत्सव को सेलिब्रेट कर सकते हैं.

1- देखो प्यार का त्योहार आया,

स्नेह और खुशियां लेकर आया,

गिले-शिकवे छोड़ मनाएं इसे,

रंग रहे ना कोई फीका याद रहे ये दिन ताउम्र,

कर लेते हैं पहले मुंह मीठा हम.

हैप्पी चॉकलेट डे

2- चॉकलेट डे आया है तेरी याद लाया है,

आ जाओ आज दिल ने तुझे फिर बुलाया है,

ऐ जान-ए-तमन्ना तुझे मनाने के लिए मैंने,

चॉकलेट डे पर पूरा डिब्बा मंगवाया है.

हैप्पी चॉकलेट डे

3- दिन खास है आज चॉकलेट खिलाओ,

वो मीठी सी याद आज फिर दोहराओ,

बहुत कश्मकश रही है जिंदगी में अब तक,

वक्त निकालकर आज मुंह मीठा कराओ.

चॉकलेट डे की शुभकामनाएं

4- कीजिए वादा कि रिश्ता ये निभाएंगे,

खुशी हो या गम आप साथ नजर आएंगे,

दिन आज खास है चलो मुंह मीठा करें,

चॉकलेट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करें.

चॉकलेट डे की शुभकामनाएं

5- दिल हमारा चॉकलेट की तरह नाजुक,

तुम उसमें ड्राई फ्रूट्स का तड़का,

लाइफ होगी फ्रूट एंड नट जैसी,

अगर मिल गई गर्लफ्रेंड तुम जैसी.

चॉकलेट डे की शुभकामनाएं

वैलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी से होती है और यह 14 फरवरी तक चलता है. चॉकलेट डे के बाद भी कई महत्वपूर्ण दिन आने बाकी हैं, जैसे- 10 फरवरी को टेडी डे, 11 फरवरी को प्रॉमिस डे, 12 फरवरी को हग डे, 13 फरवरी को किस डे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे. इसी के साथ प्यार के सप्ताह का समापन भी हो जाएगा.

बहरहाल, आजकल लोग केवल बाजार से खरीदी हुई चॉकलेट ही नहीं, बल्कि पर्सनलाइज्ड (Personalized) और होममेड चॉकलेट भी उपहार में देते हैं. चॉकलेट डे अब केवल प्रेमियों तक सीमित नहीं रह गया है; लोग इसे अपनी फैमिली, भाई-बहनों और करीबी दोस्तों के साथ भी मनाते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के छोटे-छोटे उत्सव तनाव कम करने और रिश्तों में नयापन लाने में मदद करते हैं.