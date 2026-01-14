Bhogi Pongal 2026 Wishes: भोगी पोंगल की हार्दिक बधाई! अपनों संग शेयर करें ये मनमोहक WhatsApp Status, GIF Images, HD Wallpapers और Greetings

भोगी पोंगल 2026 (Photo Credits: File Image)

Bhogi Pongal 2026 Hindi Wishes: नए साल के पहले त्योहार के तौर पर मकर संक्राति (Makar Sankranti) को देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों में इसे पोंगल (Pongal) के तौर पर धूमधाम से मनाया जाता है. फसलों के पर्व पोंगल यहां न सिर्फ नए साल के तौर पर मनाया जाता है, बल्कि इसे आस्था और संपन्नता से भी जोड़कर देखा जाता है. चार दिवसीय पोंगल का पहला पर्व भोगी पोंगल (Bhogi Pongal) देवराज इंद्र को समर्पित है. यही वजह है कि इस दिन लोग अच्छी फसल और अच्छी बारिश के लिए इंद्र देव की विधिवत पूजा करते हैं. इसी दिन शाम को लोग अपने घरों से पुरानी और बेकार की चीजों को बाहर लाकर जलाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी से नकारात्मकता दूर हो और साल की शुरुआत सकारात्मकता के साथ हो. ऐसी मान्यता है कि इंद्र देव भोग विलास में लिप्त रहने वाले देव हैं, इसलिए पोंगल के पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, जो मुख्य रूप से इंद्र देव को समर्पित है.

चार दिवसीय पोंगल की शुरुआत 14 जनवरी 2026 से हुई है और आज पोंगल का पहला भोगी पोंगल मनाया जा रहा है. तमिलनाडु में इस दिन लोग पुराने सामानों को त्यागकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं. उनका मानना है कि पुराने सामानों को जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और नए साल की शुरुआत शुभ होती है. इस अवसर पर आप इन मनमोहक विशेज, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ इमेजेस, एचडी वॉलपेपर्स, ग्रीटिंग्स के जरिए भोगी पोंगल की हार्दिक बधाई दे सकते हैं.

गौरतलब है कि मकर संक्रांति के इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तेलंगाना (Telangana) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों मकर संक्रांति को पोंगल (Pongal) के तौर पर जाना जाता है और करीब चार दिनों तक इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है. पहले दिन मनाए जाने वाले भोगी पोंगल (Bhogi Pongal) को भोगी पोंडिगई भी कहा जाता है. इसी तरह दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहा जाता है.