यूट्यूबर Dhruv Rathee ने लॉन्च किया अपना स्टार्टअप 'AI Fiesta', जानें इस नए AI प्लेटफॉर्म की सारी खासियतें

ध्रुव राठी लाए नया AI प्लेटफॉर्म (Photo Credits : X)

जाने-माने यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) अब एक बिजनेसमैन भी बन गए हैं. उन्होंने 'AI Fiesta' नाम से अपना पहला स्टार्टअप शुरू करने का ऐलान किया है. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कई सारे दमदार और प्रीमियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स को एक ही जगह पर ले आता है.

AI Fiesta क्यों शुरू किया गया?

ध्रुव राठी, जिनके यूट्यूब पर लगभग 3 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, ने बताया कि यह आइडिया उन्हें AI टूल्स के महंगे होने और उनके बिखरे हुए होने की वजह से आया.

एक यूट्यूब वीडियो में उन्होंने समझाया कि ChatGPT, Gemini, Claude, और Perplexity जैसे बेहतरीन AI मॉडल्स के पेड वर्जन हर महीने 20 से 30 डॉलर (लगभग 1700 से 2500 रुपये) के पड़ते हैं. भारत में बहुत से लोगों के लिए यह कीमत बहुत ज़्यादा है. इस वजह से ज़्यादातर लोग इनके फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बहुत कम फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा, हर AI मॉडल किसी खास काम में बेहतर होता है. इसलिए अच्छे नतीजे पाने के लिए यूज़र्स को अक्सर कई अलग-अलग सर्विसेज़ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उनके बीच स्विच करते रहना पड़ता है.

AI Fiesta में क्या खास है?

AI Fiesta इसी समस्या को हल करता है. यह एक ही चैट विंडो में आपको ChatGPT-5 Plus, Gemini 2.5 Pro, Claude 4 Sonnet, Grok 4 और Perplexity Sonar Pro जैसे टॉप AI मॉडल्स इस्तेमाल करने की सुविधा देता है. इसकी कुछ खास बातें ये हैं:

आप अलग-अलग AI मॉडल्स के जवाबों की एक साथ तुलना कर सकते हैं.

आप किसी एक मॉडल से आगे के सवाल पूछ सकते हैं.

यह आपके सवालों (प्रॉम्प्ट) को बेहतर बनाने में भी मदद करता है.

आप इससे तस्वीरें बनवा सकते हैं और किसी ऑडियो को टेक्स्ट में भी बदल सकते हैं.

कितनी है कीमत?

इस सर्विस की कीमत 999 रुपये प्रति महीना रखी गई है. अगर आप सालाना बिलिंग का विकल्प चुनते हैं, तो यह आपको 833 रुपये प्रति महीना पड़ेगा. ध्रुव का कहना है कि उनका लक्ष्य एडवांस्ड AI टूल्स को लोगों के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है. एक बड़ी खासियत यह है कि इस पर UPI से भी पेमेंट किया जा सकता है, जो कि ज़्यादातर विदेशी AI प्लेटफॉर्म्स पर मुमकिन नहीं होता.

भविष्य की योजनाएं

ध्रुव ने यह कंपनी Y Combinator के एक पूर्व सदस्य के साथ मिलकर शुरू की है. आने वाले समय में AI Fiesta में क्षेत्रीय भाषाओं का सपोर्ट, और भी ज़्यादा AI मॉडल्स और एक iOS एप्लीकेशन भी लाने की योजना है. सब्सक्राइबर्स को 3,000 से ज़्यादा उदाहरणों वाली एक "प्रॉम्प्ट बुक" और एक कम्युनिटी का एक्सेस भी दिया जाएगा.