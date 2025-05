वर्ल्ड रिकॉर्ड! डॉक्टरों ने 14 साल की लड़की के पेट से निकाला दुनिया के सबसे लंबे बालों का गुच्छा

World’s Longest Hairball Removed: एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 14 साल की लड़की के पेट से 210 सेंटीमीटर लंबी बालों की गांठ (जिसे ट्राइकोबेज़ोअर कहते हैं) सफलतापूर्वक बाहर निकाली है. यह दुनिया में अब तक निकाली गई सबसे लंबी बालों की गाँठ मानी जा रही है. इससे पहले सबसे लंबी गांठ 180 सेंटीमीटर की थी.

यह लड़की उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बरारा गांव की रहने वाली है. उसे पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत करीब एक महीने से थी. जब डॉक्टरों ने उसका सीटी स्कैन किया, तो पता चला कि उसके पेट में एक अजीब और बड़ी गाँठ बनी हुई है. पेट से लेकर नाभि और पेट के दाहिनी तरफ तक यह गांठ फैली हुई थी.

डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, जो करीब दो घंटे चला. इस दौरान बालों की गांठ छोटी आंत तक फैल चुकी थी, इसलिए इसे निकालना बहुत मुश्किल था. अगर इसे तोड़ा जाता, तो पेट में कई जगह चीरे लगाने पड़ते. लेकिन डॉक्टरों ने इसे एक साथ निकालने में कामयाबी पाई और ऑपरेशन के दौरान किसी भी प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ा.

#Jaipur | The #SMSHospital doctors surgically removed a 210-centimetre-long trichobezoar (a collection of hair) from the stomach of a 14-year-old girl, a resident of #Agra.

It is believed to be the longest trichobezoar ever recorded in the world. The previous record stood at 180… pic.twitter.com/TvFa3HOYKq

